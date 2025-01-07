Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Ocak 2025 13:54
İl dışı heyet raporu geçerliliği.

arkadaşlar merhaba şuanda raporluyum il dışına çıkmam gerekiyor raporum bittikten sonra il dışından heyet raporu alacağım memurum bi problem olur mu bilginiz var mı


buraközeleğitim
Müsteşar
07 Ocak 2025 14:11

raporunuzun hemen arkasına alırsanız olmaz


Slaaaa
Aday Memur
07 Ocak 2025 14:11
nasıl yapmak gerekiyor
buraközeleğitim, 1 saat önce

raporunuzun hemen arkasına alırsanız olmaz


Slaaaa
Aday Memur
07 Ocak 2025 14:25
bilen kimse yok mu arkadaşlar

pekgozenes
Aday Memur
07 Ocak 2025 14:28

raporun son günü raporonuzu alın... heyet normal farketmiyorr.. son gün..


Slaaaa
Aday Memur
07 Ocak 2025 14:29
17 rapor bitiş tarihi 18 iş başı 17 de rapor bitmeden kimse vermiyor ama
pekgozenes, 1 saat önce

raporun son günü raporonuzu alın... heyet normal farketmiyorr.. son gün..


pekgozenes
Aday Memur
07 Ocak 2025 14:41

ben aldım.. Alabilirsin.


Slaaaa
Aday Memur
07 Ocak 2025 14:43
internette kabul edilmediği yazıyor
pekgozenes, 54 dk. önce

ben aldım.. Alabilirsin.


pekgozenes
Aday Memur
07 Ocak 2025 14:45

bir aile hekiminize sorun isterseniz. nette yalan yanlış konuşsan çok. ben defalarca aldım.


beyazdag06
Şef
07 Ocak 2025 14:46
Heyet raporu almanızda bir sakınca yok alabilirsiniz
Slaaaa, 1 saat önce
bilen kimse yok mu arkadaşlar

Slaaaa
Aday Memur
07 Ocak 2025 14:48
şuanda raporluyum zaten rapor bitince il dışında olacağımdan il dışından alıcam onda bir problem var mı acaba
beyazdag06, 49 dk. önce
Heyet raporu almanızda bir sakınca yok alabilirsiniz

beyazdag06
Şef
07 Ocak 2025 14:49
Hocam ben sorunuzu anladım. Eşim de raporluydu ve bittiği gibi heyet raporu aldı. Problem yok. Araya gün geçmemeli o kadar. İl dışında heyet raporu alınabilir..
Slaaaa, 47 dk. önce
şuanda raporluyum zaten rapor bitince il dışında olacağımdan il dışından alıcam onda bir problem var mı acaba

Slaaaa
Aday Memur
07 Ocak 2025 14:49
eğer yanlış yönlendirirse :(
pekgozenes, 50 dk. önce

bir aile hekiminize sorun isterseniz. nette yalan yanlış konuşsan çok. ben defalarca aldım.


Slaaaa
Aday Memur
07 Ocak 2025 14:50
teşekkür ederim soruşturma yemekten korkuyorum:d
beyazdag06, 46 dk. önce
Hocam ben sorunuzu anladım. Eşim de raporluydu ve bittiği gibi heyet raporu aldı. Problem yok. Araya gün geçmemeli o kadar. İl dışında heyet raporu alınabilir..

beyazdag06
Şef
07 Ocak 2025 14:52
Yok hocam. İl dışında mesai saatleri içerisinde alamayacağınız rapor tek hekim raporu. Heyet raporu alınabilir
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