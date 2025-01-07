İl dışı heyet raporu geçerliliği.

Hocam ben sorunuzu anladım. Eşim de raporluydu ve bittiği gibi heyet raporu aldı. Problem yok. Araya gün geçmemeli o kadar. İl dışında heyet raporu alınabilir..

Hocam ben sorunuzu anladım. Eşim de raporluydu ve bittiği gibi heyet raporu aldı. Problem yok. Araya gün geçmemeli o kadar. İl dışında heyet raporu alınabilir..

Slaaaa, 47 dk. önce şuanda raporluyum zaten rapor bitince il dışında olacağımdan il dışından alıcam onda bir problem var mı acaba