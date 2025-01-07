Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Ocak 2025 14:01
Gih memurunun malülen emekli olması

Ben polislikten gihe geçtim 4 yıl önce simd sAğlık rahatsızlıklarım vbiraz daha artdı malulen emekli olmak istiyorum maaşımiz ne tahmini ne olur yardımcı olursanız


umtblc
Şef
07 Ocak 2025 14:38

bende yakında maluleni seçecegim bir abiye danıştıgımda bana polislikten direk emekli ol, gih olurda emekli olursan daha düşük emekli maaşı bağlanır demişti. olan arkadaşlar daha iyi bilir ancak gihten emekli oldugunda polislikten olamaktan daha düşük diye biliyorum yine de bilen cevaplarsa daha net olur


alperen0609
Memur
07 Ocak 2025 15:06

Onu biliyorum ne kadar onnu soeuyorum iste

umtblc, 57 dk. önce

bende yakında maluleni seçecegim bir abiye danıştıgımda bana polislikten direk emekli ol, gih olurda emekli olursan daha düşük emekli maaşı bağlanır demişti. olan arkadaşlar daha iyi bilir ancak gihten emekli oldugunda polislikten olamaktan daha düşük diye biliyorum yine de bilen cevaplarsa daha net olur

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