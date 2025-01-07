Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Ocak 2025 14:02
Memur Maaşı Son 5 Senede Dolar Bazında 2 katına Çıkmış

2020'de en düşük memur maaşı yaklaşık 500 dolara yakınken(3700 TL civarı) 2025'de 1100(41.000 TL civarı) dolar ediyor. Recep Tayyip Erdoğan ve Mehmet Şimşek'in büyük başarısı var diyebiliriz. Memur-Sen elinden geleni yapmış. Taleplerini de Sayın Bakanımıza zaten iletmişlerdir. Daha neyin konusu açılıp konuşuluyor? Kiralar ortalama bir Anadolu şehrinde 6-7 Bin TL civarı. Bir memura hayli hayli yeter aylık 41.000 TL. Eskiden memurlar 2 iş yapardı. Öğretmenler limon satardı. Şu an her şey gayet güzel. Bazen bir memur olarak o kadar kazanıyorum ki parayı nereye harcayacağımı şaşırıyorum. Allah Devletimizden razı olsun. Çok bile kazanıyoruz. Şükürler olsun.


mimarmuhendis
Şef
07 Ocak 2025 14:13

Maaşı dolarla mı alıyosunuz muhabbeti vardı bi zamanlar hatırlar mısınız?


ErsoyBaba
07 Ocak 2025 14:19

Peki sayın iktidar maşası, kiralar ve diğer ürünler dolar bazında ne kadar artmış? İşiniz gücünüz a.


cetek
Şube Müdürü
07 Ocak 2025 14:26

Çünkü dolar baskılanıyor. Alım gücü dolar bazında bile düşüyor. Ülkeye gelen turistler pahalılıktan şikayetçi. Lokantalardaki fiyatlar Avrupa Amerikanın 2-3 katı. Dünyanın en pahalı fiyatına en kalitesiz ürünleri hizmetleri alıyoruz.


Kualalumpur1
Aday Memur
07 Ocak 2025 14:27

Kiralar 18 20 bin mutfak masrafı 20 bin cocuklqrın giderleei 10 bin arabanın masrafları bi hayli fazla bu temel ihtiyaçlara yetmiyorken gezi sinema cafe gitmek na mümkün haaa birde giyisi masrafları var sen herede yaşıyorsun bolnem uzaylımısın allah akıl fikir versin sana


E.Kayı Han
Editor
07 Ocak 2025 14:37

2020 deki ekmek fiyatına, yağ fiyatına, çay fiyatına, benzin LPG fiyatına bak bir de şimdi ki fiyatlara bak.

Anadolu da 6 - 7 bin kira demişsin.

Sahibinden sitesini aç fiyatlara bak oturulacak evler 15 binden başlıyor.

O kadar savunuyorsan iktidarı istifa edip siyasete girebilirsin. Malum hayatın gerçeklerinden bihabersin.


kyros
Memur
07 Ocak 2025 14:40

Ortalama memur maaşı 9.8 katına çıkmış 5 yılda, dolar baskılandığı için 6.3 katına çıkabilmiş. Yani ortalama maaşta dolar bazında artış %100 degil %50'den az fazla. Bu arada 5 yılda gıda fiyatları dolar bazında %65, konut fiyatları ve kiraları ise dolar bazında sırasıyla %122 ve %130 arttı.

Epey büyük bir başarı hakikaten. ülkemizi en pahalı Avrupa ülkeleri seviyesine getirdiler.


kerten.kele
Şef
07 Ocak 2025 14:42

Dolar baskılanıyor bu rakamlara kanma. giderler dolar kurunun çok üzerinde


M Can
Genel Müdür
07 Ocak 2025 14:51

Gökten beyin yağarken elinde şemsiye ile dolaşanlar, bu ülkede çarşı pazar alışverişini dolarla yaptığı için, çocuğunun eğitim masraflarını, arabasının bakımını, vergisini, evinin kirasını dolarla ödediği için enflasyon onlara dokunmuyormuş....


Gtrstokan
Aday Memur
07 Ocak 2025 14:58

arkadaş ironi yapıyo bence ya da beynini biryerde unutmuş başkasınınkini kullanıyor.


tarihçi_74
Şef
07 Ocak 2025 15:05
Bir insan anasına bacısına karısına küfredilmesinden, hayal edilmesinden neden hoşlanır ki?Sosyal medyadan edilince yerine ulaşamadığını mi düşünüyor acaba ?

VHKİ-MEB
Aday Memur
07 Ocak 2025 15:26

It's called enfİlasyon bro

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