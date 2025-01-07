KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


07 Ocak 2025 14:26
İşletme mi iktisat mı??

İşletme mi iktisat mı hangisi kpss b atamalarında daha avantajlı sizce??

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