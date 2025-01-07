Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Ocak 2025 14:43
2021 Eylül'de göreve başlayan öğretmen tayin hakkı

arkadaşlar merhaba 2021 eylülde göreve başlayan öğretmen ne zaman il dışı tayin isteyebilir ? 2025 haziran mı yoksa 2026 ocak mı ?

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