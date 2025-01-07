Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Ocak 2025 14:54
Bilgi

Belirtmiş olduğum illere bağlı hastanelerde çalışan arkadaşlar,çalışma şartları hakkinda bilgi verebilirse çok memnun olurum.

Ardahan

Bingöl

Ağrı

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