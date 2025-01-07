Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Ocak 2025 16:08
Memursen %11,54 zamma tepkili

Memur sen başkanı sayın ali yalçın maliye bakanlığı önünde açıklama yaparak refah payı talep etti. Yüzde 11,54 zam oranının kabul edilemez olduğunu söyledi


Hukukcu-hoca
Genel Müdür
07 Ocak 2025 16:09

https://www.memurlar.net/haber/1123682/ali-yalcin-yuzde-11-54-luk-zammi-kabul-etmiyoruz.html

Haberin linki de burda.


arastirmagorevlisiii
Daire Başkanı
07 Ocak 2025 16:19

Üffff bu sert tepki sonrası hükümet kesin %50 ek zam açıklar :D

Buçuk Alim benim....


khamul
Aday Memur
07 Ocak 2025 16:22

tepki göstermek için kabine toplantısı sonucunu bekleyen yetkili sendikam benim :)


miralaypatton
Şube Müdürü
07 Ocak 2025 16:31

memurlar.net te hiçbir haber yok konu ile ilgili. memurla ilgili internet sitesinin bile umrunda değil memurun alacağı zam.Sendikalar desen ona keza göstermelik kamera önünde içi boş laflar. Kısacası memurlar sahipsiz ne verilirse ona razı gelmektan başka seçeneği yok.


xyzs
Şef
07 Ocak 2025 16:37

Sayın derken


culukculuk
Aday Memur
07 Ocak 2025 16:38

kendi çapında eğleniyo. onu önceden düşüncektiler. toplu sözleşmeye 3-5 imza atıyorken

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