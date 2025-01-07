Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Ocak 2025 16:43
Oyak ve Polsan

Polis teşkilatı niye oyak bünyesine alınmıyor ? bu polsan vs ikili kısım olacagına Oyak bünyesinde tüm silahlı kuvetler birleşse daha iyi degil mi ?


inter44
Aday Memur
07 Ocak 2025 18:58

Aslında herkes için en iyisi olur . Keşke olsa .polsan üyesiyim . Polsan da gelişiyor ama bir oyak olması zor gibi.


TUGAYGR
Aday Memur
07 Ocak 2025 19:02
3600 -Polsan vs hepsi hikaye bence hocam OYAK ülkenin en iyi temettü veren, paranı saglama alan emeklilikde sana yardımcı olan tek kurum
inter44, Dün

Aslında herkes için en iyisi olur . Keşke olsa .polsan üyesiyim . Polsan da gelişiyor ama bir oyak olması zor gibi.


inter44
Aday Memur
07 Ocak 2025 20:13

Haklısın devrem . Ama polsan da hiç yoktan iyidir .yinede mesleki bur emeklilik fonu olarak bakıyorum ben. Ama dediğin gibi oyak gibi olsa keşke. Veya birleşse.

TUGAYGR, Dün
3600 -Polsan vs hepsi hikaye bence hocam OYAK ülkenin en iyi temettü veren, paranı saglama alan emeklilikde sana yardımcı olan tek kurum

police_eren
Memur
08 Ocak 2025 10:35

Polsana hayır Oyak'a evet


Umut1903
Memur
08 Ocak 2025 10:43

Oyak polis teşkilatı için devrim olur emekli olunca ev alması garanti olur inşallah


Kurtarıcılar
Memur
08 Ocak 2025 11:02
Polsan polise bir faydasının olacağını düşünmüyorum. Beni de zorunlu ortak yaptılar. Dilekçe yazdım, telefonla aradım, çıkmak istediğimi söyledim. Hiçbir şekilde ortaklıktan ayrılamayacağımı belirttiler. Ortaklıktan çıkma yolu açık olsa hemen yarın çıkarım.
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