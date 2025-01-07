Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Ocak 2025 16:43
Oyak !!
Polis teşkilatı niye oyak bünyesine alınmıyor ? bu polsan vs ikili kısım olacagına Oyak bünyesinde tüm silahlı kuvetler birleşse daha iyi degil mi ?

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