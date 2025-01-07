Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


07 Ocak 2025 17:16
Akademik Teşvik USB verme durumu

Merhaba hocalarım,

Bildiğiniz üzere akademik teşvik dosyasında kanıtlayıcı belgeler bir usb bellek içerisinde veriliyor ve bu bellek bize tekrar dönmüyor.

Bu bellekteki belgeler clouda yüklenebilecek düşük boyutlu belgeler. Boşuna cihaz tüketimi olduğunu düşünüyorum. Bu olayın değişmesi için sizce de bir adım atılması gerekli değil mi?

Aynı durum ilk atamalarda vs. geçerli.

Sizler ne düşünüyorsunuz?

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