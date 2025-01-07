KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


07 Ocak 2025 17:49
Bilgisayar Teknisyenliği Mülakatı

Arkadaşlar yardımınıza ihtiyacım var bilgisayar teknisyeni mülakatına gireceğim uygulamalı + sözlü sınav olacağı söylendi uygulamalıdan geçenler sözlüye çağrılacak uygulamalı sınavda ne yaptırıyorlar ne soruyorlar önceden girenler var mı bilgi verebilirlerse çok müteşekkir olurum

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