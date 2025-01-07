merhabalar İstanbul'da en yüksek sds veren belediye hangisi acaba ne kadar veriyor . yan haklar açısından en avantajlı hangisi bilen yazarsa çok sevinirim. şimdiden teşekkürler

merhabalar İstanbul'da en yüksek sds veren belediye hangisi acaba ne kadar veriyor . yan haklar açısından en avantajlı hangisi bilen yazarsa çok sevinirim. şimdiden teşekkürler