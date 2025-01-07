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Editörler : Lanet


07 Ocak 2025 20:40
Yatırım için gümüş nasıl?

merhaba dostlar, yatırım için gümüş nasıl bir seçenek? herkes altın ve döviz tercih ediyor genelde. gümüş hakkında olumlu yorumlar okudum. ne düşünüyorsunuz?

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