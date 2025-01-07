Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Ocak 2025 20:41
Hapis cezası ıhraç

Abiler 15 ay hapis cezasi alip paraya cevrilir ve hagb verilirse ihraç olunurmu?


Leon4433
Aday Memur
07 Ocak 2025 21:34

15 ay adlı para cezasına çevrilmez 1 sene altı para cezasına çevrilir


Leon4433
Aday Memur
07 Ocak 2025 21:36

Daha önceden sabıka yoksa hagb alıp suc islemeden 5 sene bekleyeceksin


Leon4433
Aday Memur
07 Ocak 2025 21:37

15 ayı hagb vermezse memuriyet biter


Manuel59
Aday Memur
07 Ocak 2025 21:39

12 ay altı para cezası şefim geçmiş olsun

Toplam 4 mesaj

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