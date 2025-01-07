Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Ocak 2025 20:41
Hapis cezası ve ihraç

Abiler 15 ay hapis cezasi alip paraya cevrilir ve hagb verilirse ihraç olunurmu?


Leon4433
Aday Memur
07 Ocak 2025 21:34

15 ay adlı para cezasına çevrilmez 1 sene altı para cezasına çevrilir


Leon4433
Aday Memur
07 Ocak 2025 21:36

Daha önceden sabıka yoksa hagb alıp suc islemeden 5 sene bekleyeceksin


Leon4433
Aday Memur
07 Ocak 2025 21:37

15 ayı hagb vermezse memuriyet biter


Manuel59
Aday Memur
07 Ocak 2025 21:39

12 ay altı para cezası şefim geçmiş olsun


ikosunbabasi
Aday Memur
07 Ocak 2025 21:58

Daha once para cezasi aldim.hagb oldu.simdi hakaret vs konudan dava acildi 1 yil uzeri ceza alsam hagb verirmi?


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
07 Ocak 2025 22:07
tekerrür olduğu için iş yaş hocam.

asiyürek0134
Aday Memur
07 Ocak 2025 22:24
hagb verdiyse ihraç olmazsın

ikosunbabasi
Aday Memur
07 Ocak 2025 22:36

Tekerrür degil farkli konu

şaşkın tarihçi, Dün
tekerrür olduğu için iş yaş hocam.

Okty1921
Şef
07 Ocak 2025 22:53

Konuları farklı olsa da suç kasıtlı suçlar kapsamında olduğu için tekerrüre girer. Suçun niteliğine göre de hagb alsan dahi memuriyete engel durumlar oluşabilir. Hakaretten 15 ay alacağını düşünmüyorum...

ikosunbabasi, Dün

Tekerrür degil farkli konu


ikosunbabasi
Aday Memur
08 Ocak 2025 07:56

Emniyet şikayetçi benden. Allah var gam yok..hayırlısı bakalim

Okty1921, Dün

Konuları farklı olsa da suç kasıtlı suçlar kapsamında olduğu için tekerrüre girer. Suçun niteliğine göre de hagb alsan dahi memuriyete engel durumlar oluşabilir. Hakaretten 15 ay alacağını düşünmüyorum...

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