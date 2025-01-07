Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Ocak 2025 21:32
Açık Lise Sınav Ücreti

Merhaba arkadaşlar, 21 Aralıkta yapılan sınavın ücreti he zaman yatacak? Bilgisi olan var mı? Yoksa Aralık ek dersiyle yattı da haberimiz mi olmadı?

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