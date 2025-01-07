Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Ocak 2025 21:43
Hangi il, nasıl çalışıyor

Arkadaşlar merhaba. Herkes il il veya il ilçe şeklinde 12/12 12/24 12/36 çalıştığı vardiyayı yazarsa tayinci arkadaşlara da fikir olmuş olur. Biraz da hangi şehir hangi sistem de öğrenmiş oluruz.


karabatak28
Aday Memur
07 Ocak 2025 22:33
Samsun çakma 12/36

Memur486
07 Ocak 2025 22:34
Bursa çakma 12/36
Toplam 2 mesaj

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