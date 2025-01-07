Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Ocak 2025 21:48
adli fotoğrafçılık

merhaba nasıl adli fotoğrafçı olurum nasıl iş bulabilirim adli fotoğrafçılar memur mu bu konularda bilgisi olan veya bu alanda çalışan var mı yardımcı olur musunuz

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerRefah payı verilir mi?İcralık polislerYeni atama yönetmeliği hakkındaAidiyet duygusu2025 banka promosyonuKredi ve mal bildirimiRefah payı verilmediAtama hazırlığı gelen şark illerimiz

Sözlük

herkesi kendin gibi sanmak 1 yerden bitme 1 robotik cerrahi 2 Matrix 2 sözlük bağımlılığı 1 günaydın sözlük 1 meta 1 pi network 1 kuantum bilgisayarlar 2 vakfıkebir ekmeği 2

Son Haberler

Mekke'de şiddetli yağış sel felaketine yol açtıMahkemeden emsal karar: Özel okul zam fazlasını iade edecekSilahını temizlerken kendini vurmuştu, yaşam mücadelesini kaybettiSüper Lig'den 10 kulüp PFDK'ye sevk edildiBakan Fidan: YPG kendini feshetmezse askeri operasyon yaparız

Editörün Seçimi

Memur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Refah payı için adım atılmalıMaaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisi