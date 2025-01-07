Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Ocak 2025 22:05
iş bırakma eylemi
bazı sendikalar 13 ocakta iş bırakacak deniyor. doğru mu

bilkyaz13
Memur
07 Ocak 2025 22:37

doğru, umarım diğer sendikalar da katılır da bir işe yarar


firatli_genclik
Genel Müdür
07 Ocak 2025 22:46

Niye birakilacakmis?

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