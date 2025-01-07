Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


07 Ocak 2025 22:25
Marmara Üniversitesi Usulsüz Kadro İlanı

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi alanında açılan iki kadro ilanından birinin koşulları "Türkçe öğretmenliği lisans programı mezunu olmak, Türkçe öğretmenliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak." diğerininki "Türk dili ve edebiyatı eğitimi veya Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak ve Türk Dili (Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili) alanında yüksek lisans yapıyor olmak" şeklinde yazılmış.

Bir Türk Dili ve Edebiyatı eğitimcisi olarak ben kendi anabilim dalımın kadrosuna başvuramıyorum. Bildiğim kadarıyla böyle ilan açmak yasa dışı. Bu ilanın süresi bitmeden (atı alan Üsküdar'ı geçmeden) düzeltilmesi nasıl sağlanabilir?

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