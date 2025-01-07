KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


07 Ocak 2025 23:39
2026 için +85 atanma

merhaba, 2026 kpss b grubu için çalışmaya başlayacağım, ilk 2024 denememde mezun olduğum için kendimi görme amaçlı çalışmadan girdim ve 63 puan aldım, 1,5 yıllık bir çalışma ile bu puanı alarak atanmak mümkün müdür, bölümüm maliye.

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