kamu hizmet belgesi

2024/2 merkezi atamada bir kuruma atandım. istenen evraklar arasında şu var:

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanlar için Hizmet Belgesi Aslı. (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar, çalıştıkları Kurumun İnsan Kaynakları birimlerinden bu belgeyi alabilecek olup E-devlet üzerinden alınan SGK hizmet dökümü kabul edilmeyecektir.)"

Burada kastedilen halihazırda çalışanlar mı yoksa eskiden kamudan sgk'sı olanlar da dahil mi? E-devlet'ten kontrol ettim, üniversitedeyken yaptığım stajların sgk'sı üniversite tarafından yapıldığı için işveren kamu kurumu olarak görünüyor. Bu stajlar için kurumdan hizmet belgesi istememe gerek var mı? Ek olarak, atama formunda da sona ermiş kamu hizmetlerini soruyorlar. Stajları oraya yazmama gerek var mı yoksa yok mu? Kısaca stajlar kamu hizmeti sayılıyor mu?