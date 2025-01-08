Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ocak 2025 01:35
Ücretsiz İzin Hakkında

Arkadaşlar, ben memuriyette 6. yılımı çalışıyorum ve ücretsiz izin almak istiyorum.

Yurtdışına gitmek istediğim için, Mart ayında gitmem gerekiyor. Çalıştığım yerin PDC oranı 6 ve biz birimde şuan 4 kişiyiz, benim bu izni almamda idarenin vermeme gibi bir durumu olur mu?

Bu konu idarenin inisiyatifine bağlı mıdır?

Ek olarak usulüne uygun istifa nasıl yapılır, istifa tarihi belli midir?

Nasıl bir yol izleyebilirim bilgilendirebilir misiniz?

Çok Yazılan Konular

İller arası tayin iptali acilMal Bildirimini UnutmakTıbbi Sekreterler iller arası nda kaç puanla nereyi yazdiniz..Hizmet puanı itirazıSorularınızı yanıtlıyorum.eş durumu tayini İllerarası tayinle geldikten sonra hemen becayiş yapabilir miyim?Aile hekimleri bu hafta grevdeymis galibaYeni yönetmeliğin oluşturduğu mağduriyeti cimere yazalımistifa hakkında

Sözlük

sonunda bu da oldu 1 karışık kaset 3 gassal 1 Matrix 2 şu anda dinlenen şarkı 1 Ne yapsam da su faturasını azaltsam 2 Ali mühendis 3 sözlük bağımlılığı 1 dibek kahvesi 1 Damla sakızlı türk kahvesi 8

Son Haberler

Kadroya geçen işçilere verilen disiplin cezalarının dayanağı nedir?8 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıklarıRize'de 2 PTT çalışanını öldüren zanlı yakalandıElazığ Valiliğinden 'Evlilik Komedisi' adlı tiyatro oyununa ilişkin açıklamaGenel Kurulda 'emekli maaşı zammı' tartışması

Editörün Seçimi

Memur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Refah payı için adım atılmalıMaaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisi