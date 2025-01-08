Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


08 Ocak 2025 01:44
Katip biri var mı ?

Uyapta dava konumu yanlış yazmışlar. Dava dilekçesini verdik ama dava açılış formunda ve uyapta dava konusunu yanlış yazmışlar. Hakim bunu resen düzeltir mi bu durum sıkıntı yaratır mı


E.Kayı Han
Editor
08 Ocak 2025 01:56

Dava ne idi ne yazmışlar dava konusuna.

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