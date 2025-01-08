Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ocak 2025 02:29
Kadrolu sürekli işçi güvenlik görevlisiyim sekreterliğe geçiş yapmak istiyorum ?

Ben muhammed eğitim ve araştırma hastanesinde Kadrolu sürekli işçi güvenlik görevlisiyim sekreterliğe geçiş yapmak istiyorum bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim ne yapmalıyım akıl verebilecek biri varmı ?

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