Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Ocak 2025 02:39
MEB de vhki ve Bilgisayar İşletmenliği Bekleyen Memurlar
Sevgili arkadaşlar Çorum merkez de tüm sendikalarda memur arkadaşlar birleşerek memurların vhki kadrsou alması için bir çalışma başlatmaya karar verdik. Bu konuyu il sendikalarımıza ilettik genel merkezle görüşüleceği söylendi. sanırım bu konu bakanlık düzeyinde. Başka illerden de vkhi kadrosu almayan memur arkadaşlarda bizlerle güç birliği yaparsa sanırım bu konuyu bu yıl ki toplu sözleşmeye ekletebiliriz. halen memur olup vhki kadrosu alamayan arkadaşlar bana buraya iletişim bilgisi yazarsa ne yapacağımız konusunda istişare edebiliriz. bu işler güç birliği ve sesimizi ne kadar çok çıkartırsak karşılığını alırız. Biliyorsunuz MEB taşrada vhki kadrosu almak işkence. 30 yıllık memurlarımız var halen bekleyen, başka illerde de böyle sanırım. Bunu tıpkı öğretmenler deki uzman ve baş öğretmenlik gibi elinde bilgisayar sertifikası olan memurlar için on yıl veye on beş yıla yerini değiştirmeden bir takvime bağlayarak alınması için bir çalışma yapmak istiyoruz haklıda bir talebimiz bu. Bizlere başka illerde sendika fark etmeden katılmak isteyenler lütfen iletişime geçsin. Sendikalarımıza toplu bir talep e maili atarak sesimizi yüksek duyuralım... Bu konuda bir şablon e maili hazırlayacak bize katılmak isteyenler lütfen iletişime geçiniz.

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