Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ocak 2025 08:15
gaziantep içi becayiş

Gaziantep Şehir Hastanesinde kadrolu Tıbbi Sekreter olarak görev yapmaktayım. Gaziantep merkezdeki diğer hastanelerden (Cengiz Gökçek Kadın Hast. ve Doğum, 25 Aralık Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi) becayiş yapmak isteyen tıbbi sekreter arkadaşlar varsa iletişime geçebilir miyiz.

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