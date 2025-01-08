Geçici görevlendirme hakkında

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Tarım bakanlığı koruyucu giyimTarım ve Orman Bakanlığı 15 yıldır GYS sınavını mühendis ve veteriner hekimlere açmıyor(!)Milli savunma bakanlığı alımı uzman kadrosuTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)DSİ Kurumlar Arası Geçiş Hk.Sınavsız ünvan değişikliğiTSE Mülakat sonrası yorumlarKurumlararası geçişAile Bakanlığı Uzman Yardımcısı
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Refah payı için adım atılmalıMaaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisi