Geçici görevlendirme hakkında

merhabalar, içişleri bakanlığı alımıyla valilik personeli iken özel idareye görevlendirilmiş bulunmaktayım. mali haklarım şu an valilik personeline göre gerçekleşmektedir. geçici görevlendirme yönetmeliğine göre;

''Kurumların emrine geçici görevlendirmede Bu maddeye göre geçici görevlendirilen personel kurumlarından aylıklı/ücretli izinli sayılır, mali ve sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından almaya devam eder.

Kadro veya pozisyona geçici görevlendirmede Bu madde kapsamında görevlendirilen personel, geçici görevlendirildikleri kadro veya pozisyon için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlardan emsali personel gibi faydalandırılır.'' denilmektedir.

özel idarelerde sosyal denge tazminatı alınıyor benim de bundan faydalanma durumum nedir talepte bulunabilir miyim bilgisi olan var mı