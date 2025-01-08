Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Ocak 2025 08:56
Yardımlaşma sandığı

kurumlarda kuracağınız ayda 100 tl maaştan kesilerek birikecek paralardan doğum, ölüm. evlilik, sünnet , tayin ve görevde yükselmelerde küçük birer anı. birer çeyrek altın birlik ve beraberliğini percinleştirir.. kurumlarda 200 kişi üye olsa senede ortalama 250 000 tl para toplanmaktadır.. en az yılda 30 a yakın arkadaşınız yararlanır . amaç birliktelik..


muhendisbey06
Aday Memur
08 Ocak 2025 09:50

tayin ve görevde yükselmelerle gidenleri sevmiyorlar. tayin gidemeyen tayin gideni kıskanır, görevde yükselemeyen görevde yükseleni kıskanır. ha doğum ölüm evlilik sünnette güzel bir dayanışma olur ama diğerlerinde zor


sevgi ve aşk
Daire Başkanı
08 Ocak 2025 09:59

tayin ve emeklilikte kığılıdan gömlek. doğum ,sünnet ve ölümde 1 çeyrek. evlilikte 2 çeyrek. 1 senedir uyguluyoruz gayet te güzel isliyor. yönetim ve denetleme de var. her ayda yayınlıyoruz. yıl sonu da teftis raporu..

muhendisbey06, 1 saat önce

tayin ve görevde yükselmelerle gidenleri sevmiyorlar. tayin gidemeyen tayin gideni kıskanır, görevde yükselemeyen görevde yükseleni kıskanır. ha doğum ölüm evlilik sünnette güzel bir dayanışma olur ama diğerlerinde zor

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