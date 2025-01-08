Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : E.Kayı Han


08 Ocak 2025 09:08
Teknik Hizmetler Sınıfında Sosyolog Unvanlı Personellerin Özel Hizmet Tazminatı

Bilindiği üzere sosyolog unvanlı personlelerin özel hizmet puanı -1-4 derecelerden aylık alanlar: 100 Diğer derecelerden aylık alanlar için ise : 93 puan olarak belirtilmiştir.

Ancak eğitm durumları da dikkate alındığında aynen fizikçi,matematikçi,kimyager ve biyologlar gibi eski adı "Fen Edebiyat Fakültesi" yeni adı ile "İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi" olması ve öğrenim sürelerinin de 4 yıl olması nedeniyle sosyoloji bölümü mezunu olup sosyolg unvanına sahip personllerin özel hizmet tazminatlarının da;

Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimya-ger, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi, astronom, tütün eksperi olanlarla, 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna göre teknik öğretmen unvanı alanlardan;

-1-4 derecelerden aylık alanlar .............................: 130 4 12 14 16 18 23 25

-Diğer derecelerden aylık alanlar ......................... : 122 4 12 14 16 18 23 25

mezunları ile birlikte sayılması gerektiğini düşünmekteyim.


VHKİ-MEB
Aday Memur
08 Ocak 2025 09:40

Ben de SOSYOlog'un teknik biri değil de SOSYAL biri olduğunu düşünmekteyim. Abim sosyoloji okudu, telefon kablosu görünce şaşırıyor. Ama otursan sabaha kadar kuram, ideoloji, doktirin, felsefe konuşur. Sayıları gördüğü tek yer de anket çalışması yaparken.

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