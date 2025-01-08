Ben muhammed eğitim ve araştırma hastanesinde Kadrolu sürekli işçi güvenlik görevlisiyim sekreterliğe geçiş yapmak istiyorum bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim ne yapmalıyım akıl verebilecek biri varmı ?

Ben muhammed eğitim ve araştırma hastanesinde Kadrolu sürekli işçi güvenlik görevlisiyim sekreterliğe geçiş yapmak istiyorum bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim ne yapmalıyım akıl verebilecek biri varmı ?