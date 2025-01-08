Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


08 Ocak 2025 10:21
Sivas cumhuriyet üniversitesi kişiye özel ilan.

Günaydınlar herkese, Sivas cumhuriyet üniversitesinin 31.12.2024 tarihinde rektörlük- kurumsal iletişim merkezine açtığı öğretim görevlisi kadrosu? Fransızca mütercim doktoralı arkadaşı öğretim görevlisi olarak almak nedir?çalışacağı birimle şartların hiçbir ilgisi yok. kurumsal iletişim merkezi sözde. şahsın bir tc si yazılmamış?

İlan linki,

https://www.cumhuriyet.edu.tr/personel/duyuru/33288-ogretim-elemani-alim-ilani


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Aday Memur
08 Ocak 2025 10:40

Avrupa Konseyi'ne şikayet etmek lazım

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