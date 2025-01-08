Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


08 Ocak 2025 10:36
mahkemeler sizce tarafsız mı ?

bir davam var dilekçe teatisi bittikten 35 gün sonra hakime havale ettiler (kurum 2. savunma vermemişti) karar yazılcak 41. gün oldu gerekçeli kararı yazmıyor mahkemeye soruyorum hakim takdiri diyolar bu iki durum karşısında davacı olan ben aşağı durumda kalırken mahkemenin tarafsız olup olmadığını sorgulamam için haklı neden değilde nedir

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?İdare mahkemesi görüşmeYasadışı Bahis yardım !Katip biri var mı ?Hukuksal Paylaşım ve Emsal Kararlar

Sözlük

şu anda dinlenen şarkı 1 Sözleri saçma şarkı dinlemek 5 gezen oğlak 1 hamur teknesi 2 mend 1 ölen bir daha ölemez 2 Damla sakızlı türk kahvesi 1 enver aysever 1 mengü 1 bir mağazadan alışveriş yapmama sebepleri 4

Son Haberler

Devlet hastanesinde dehşet: Önce sevgilisini sonra kendisini öldürdüUyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli yakalandıKerimcan Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktıTÜİK: Aralıkta en yüksek reel getiriyi BIST 100 endeksi sağladı17'si 20 milyon TL'lik listedeydi: Etkisiz hale getirildi

Editörün Seçimi

Memur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Refah payı için adım atılmalıMaaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisi