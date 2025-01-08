Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Ocak 2025 10:36
EŞ YARDIMI

Herkese merhaba. Eşim 8 ocak 2025 itibarı ile işten ayrıldı sigortası kesildi. iş çıkış evrakını mutemete verdim. bu ayki maaşa yansımayacak dedi. bildiğim kadarıyla 3 ay geçmişe dönük alınıyor dilekçe ile. ama mutemet dilekçe yazarak alınmıyormuş dedi. hatta müdüre sor dedi sordum oda öyle dedi. bununla ilgili işlem yapan mutemet arkadaşlar varsa yardımcı olabilirmi.

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