Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


08 Ocak 2025 10:41
BECAYİŞ HAK.

arkadaşlar kolay gelsin. ben becayiş dilekçemi il müdürü aracılığı ile gsb ye gönderdim. kaç gün içinde olumlu olumsuz dönüş oluyor. bilginiz var mı?

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