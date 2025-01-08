Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


08 Ocak 2025 10:41
Becayiş hakkında

arkadaşlar kolay gelsin. ben becayiş dilekçemi il müdürü aracılığı ile gsb ye gönderdim. kaç gün içinde olumlu olumsuz dönüş oluyor. bilginiz var mı?

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