KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


08 Ocak 2025 10:50
msb 1000 kişilik personel alımı için mülakata çağrılanlar ne zaman belli olur

ortalama ne kadar sürede sonuçlanıyor ve herkes aynı dönem mi mülakata gidiyor

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