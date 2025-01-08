Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : crops35


08 Ocak 2025 10:50
Sözleşmeli Büro Personeli istifa edip başka kurumda kadrolu atanabilir mi?

Üniversitede sözleşmeli büro personeli olarak çalışan kişi istifa edip aynı kpss puanını kullanarak baska bir kuruma kadrolu olarak atanabilir mi?

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