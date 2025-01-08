Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Ocak 2025 10:51
Uzmanlık Tazminatı
Merhaba Eylül de 10 yılımı doldurdum ve uzman olmaya hak kazandım.Ama benimle aynı anda uzmanlık alan arkadaşlarda aramda baya bi fark var vergi dilimine girmiş olabilir miyim?

majesteleri7
Daire Başkanı
08 Ocak 2025 10:54

Derece kademeden kaynaklıdır.2 ye düşünce 800-1000 tl arası daha artar. Öbür ayın maaşında bu ayla beraber iki ayın farkını alırsınız dereceniz artınca.onu takip edin

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