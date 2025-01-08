Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : E.Kayı Han


08 Ocak 2025 11:33
Tayin talebi

4 yılını dolduran devet memuru il dişi tayın isteyip personel sıkıntısı gösterilip ret cevabi aldığında bir daha ne zaman tayın dilekçesi verebilir

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