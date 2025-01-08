Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


08 Ocak 2025 11:48
Kurumlar arası geçiş

Merhabalar kolay gelsin herkese. Ben nüfus müdürlüğünde Vhki olarak 2 yıldır çalışmaktayım. Aynı zamanda paramedic olarak mezunum. Sorum şu Vhkiden Sağlık Bakanlığı paramedic ünvanına geçebilir miyim kanunen mümkün mü böyle bir surum. Süreç nasıl ilerliyor bilgisi olan yardımcı olan olursa çok sevinirim şimdiden teşekkürler.

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