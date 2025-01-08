Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Ocak 2025 11:53
Malülen emeklilik ve silah ruhsatı

Nörolojik rahatsızlığımdan dolayı emekli oldum. Silahı destek hizmetleri şube teslim aldı.. sürecin uzun sürdüğünü yaklaşık 1 yılda neticelendigini soyledi.bu sekilde silahını teslim edip geri alan var mı ?

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