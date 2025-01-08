KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


08 Ocak 2025 11:57
İbb 2317 kişilik personel alımı

2000 kişi eksikle nasıl iş yürütüyorlardı dedirtse de güzel ilan. Başvuranlar için şimdiden hayırlı olsun arkadaşlar.


hanhun44
Aday Memur
08 Ocak 2025 12:03
.

Kwbhiy
Aday Memur
08 Ocak 2025 12:10

Ben bu ilanı göremedim de siz nerde gördünüz acaba bu ilanı


Nuraynen
Memur
08 Ocak 2025 13:01

Yerelyonetimler.csb. hükümete özel link uzantısını ekleyip bakabilirsiniz hocam. Link sanırım banlanıyor devamını yazamadım gov tr şeklinde . google da yazsanız çıkar mutlaka

Kwbhiy, 2 saat önce

Ben bu ilanı göremedim de siz nerde gördünüz acaba bu ilanı


Sansasyonell
Aday Memur
08 Ocak 2025 13:14

Millet İstanbuldan akın akın kaçıyo eksik değil istifa vardır.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024/2 ile SGK İcra Memurluğu hk.TCDD Sürveyan ve Hareket MemuruKarayolları genel müdürlüğü2025/1 Merkezi atamaİibfÖSYM İptal edilen sorulardan sonraTEİAŞ'ı kazananlarMerkezi alım sonuçları/iibf2024/2 merkezi atamayla rize çay kaşığı işletmesi kazananlarİşletme mi, iktisat mı??

Sözlük

daylak 1 iyi hissettiren şarkılar 5 şu an çalan şarkı 3 doğalgaz faturası 6 bir yazarın açtığı konuların hiç birine yazmamak 8 Damla sakızlı türk kahvesi 1 bu renk sizi çok açtı 3 balatayı sıyırmak 1 ölen bir daha ölemez 1 enver aysever 1

Son Haberler

İki otomobil çarpıştı: Baba ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandıSertifika enflasyonuna dur diyecek kurum yok mu?Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?Şimşek'ten ABD uyarısı: Türkiye'ye etkisi büyük olabilirBorsa günün ilk yarısında geriledi

Editörün Seçimi

Memur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Refah payı için adım atılmalıMaaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisi