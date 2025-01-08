Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Ocak 2025 12:13
İl içi yaptıktan sonra il dışına başvuru yapabilir miyiz

Merhaba 2024 yılında il içi yaptım yeni okulumda 14.06.2024 tarihinde mebbisde başladı gözüküyor sorum şu il dışı atamasına başvuru yapabilir miyim 2025 Mayıs ayında başvuru için bir yıl şartı var mı 1 yıl doldurmak mi gerekiyor meslekte 6.yilim


Sevdim-Seni
Genel Müdür
08 Ocak 2025 12:17

İl dışı başvuruda iki şeye bakılır.

Aynı yaz döneminde başka yer değiştirme yapmış mı,

Bu ilde 3 yıl çalışmış mı...

yapabilirsiniz.


Suat 37
Aday Memur
08 Ocak 2025 12:21

Teşekkür ederim

Sevdim-Seni, 2 saat önce

İl dışı başvuruda iki şeye bakılır.

Aynı yaz döneminde başka yer değiştirme yapmış mı,

Bu ilde 3 yıl çalışmış mı...

yapabilirsiniz.

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