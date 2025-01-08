Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Ocak 2025 12:50
Maaş haczi

sözleşmeli memur olarak görev yapmaktayım polis ve ya asker değilim borçlardan dolayı maaşa haciz gelme durumu var bu durumda memuriyetten çıkarılma gibi bir şey olurmu işimi etkilermi


E.Kayı Han
Editor
08 Ocak 2025 13:06

İşten çıkarılma olmaz


Kualalumpur1
Aday Memur
08 Ocak 2025 13:46

Memuriyeti etkilemez çalıştığın iş yerindekiler duyar tuhaf bakışlara maruz kalırsın sadece

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