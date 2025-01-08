Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : crops35


08 Ocak 2025 13:24
sözleşmeli personelken analık izni sonrası ücretsiz izin dönüşü yıllık izin durumu

Sözleşmeli personelken annelik izni sonrası 1 vey 2 yıl ücretsiz izne ayrılırken sözleşmeleri feshederek ücretsiz izne ayırıyorlar. bu durumda döndüklerinde kullanmadıkları yıllık izin durumları ne olacak?

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