Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : crops35


08 Ocak 2025 13:55
personellikten memurluğa atama
Merhaba acaba sözleşmeli bir personel olarak sürem bittikten sonra kpss ye girmeden memurluğa girebilir miyim ya da süresi bittikten sonra ne yapabilirim bilen var mu

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