personellikten memurluğa atama

Merhaba acaba sözleşmeli bir personel olarak sürem bittikten sonra kpss ye girmeden memurluğa girebilir miyim ya da süresi bittikten sonra ne yapabilirim bilen var mu

Merhaba acaba sözleşmeli bir personel olarak sürem bittikten sonra kpss ye girmeden memurluğa girebilir miyim ya da süresi bittikten sonra ne yapabilirim bilen var mu