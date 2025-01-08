Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ocak 2025 14:28
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi yazan (hemşire) var mı arkadaşlar? Hastane şartları nasıl bilgisi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

İller arası tayin iptali acilMal Bildirimini UnutmakSorularınızı yanıtlıyorum.Tıbbi Sekreterler iller arası nda kaç puanla nereyi yazdiniz..Hizmet puanı itirazıeş durumu tayini Aile hekimleri bu hafta grevdeymis galibaKadrolu sürekli işçi güvenlik görevlisiyim sekreterliğe geçiş yapmak istiyorum ?İllerarası tayinle geldikten sonra hemen becayiş yapabilir miyim?Becayis erdek(tatil yeri rahat)

Sözlük

denisova mağara kızı 1 şu an çalan şarkı 3 kerrat cetveli 4 doğal düşman 1 dido 1 sonu ay ile biten isimler 2 Matematik 2 diz vurmak 1 ras 1 balatayı sıyırmak 1

Son Haberler

Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapisGençlik çalışanları meslek tanımlarına kavuşuyorSilahlı saldırıda hayatını kaybeden 2 PTT görevlisine vedaLise öğrencisi sınıf arkadaşı tarafından okulda bıçaklandıİmamoğlu'nun 'ihaleye fesat karıştırma'dan yargılandığı dava ertelendi

Editörün Seçimi

Memur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Refah payı için adım atılmalıMaaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisi