Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


08 Ocak 2025 14:32
Geçici Görevlendirme Hakkında

Arkadaşlar geçici görevlendirme her sene yenilenebilir mi? Kurumun kendisi mi görevlendiriyor yoksa memurun kendi talebiyle de gerçekleşiyor mu?? Geçici görevlendirme hakkında detaylı bilgisi olan varsa lütfen cevap verebilir mi?


Qwert12
Aday Memur
08 Ocak 2025 14:56

Görevlendirmenin devam etmesi için her sene yenilenmesi gerekir. İhtiyaca göre yapılır. Memurun tal


herhangibirmemur
Aday Memur
08 Ocak 2025 15:31

Teşekkür ederim

Qwert12, 2 saat önce

Görevlendirmenin devam etmesi için her sene yenilenmesi gerekir. İhtiyaca göre yapılır. Memurun tal

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