Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Ocak 2025 14:53
Ücretsiz izinde aile yardımı

Merhaba şu anda doğum nedeniyle ücretsiz izindeyim. Eşimde devlet memuru ben ücretsiz izinde olduğum için çalışmayan eş yardımı maaşına eklenebilirmiş. Kapsisden yeni bildirim yapmaya çalışıyoruz ama eşi çalıştığı için çalışmıyor veya geliri olmayan yapılamaz diyor ne yapabiliriz bilgisi olan yardım ederse çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

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